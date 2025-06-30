POCKEMON CREW – SALLE EURYTHMIE Montauban

POCKEMON CREW – SALLE EURYTHMIE Montauban dimanche 1 février 2026.

POCKEMON CREW Début : 2026-02-01 à 16:00. Tarif : – euros.

POCKEMON CREWDE LA RUE AUX JEUXAprès 23 ans de pratiques artistiques, de la rue au théâtre, les danseurs de la compagnie Pockemon Crew retracent les grands moments de ce mouvement culturel et artistique apparu aux États-Unis au début des années 70.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE EURYTHMIE RUE SALVADOR ALLENDE 82000 Montauban 82