Pocket Change Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement

Vendredi 17 octobre 2025 de 20h30 à 23h30. Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Déjà dans les années 30, cet établissement accueillait un cabaret jazz et cette tradition s’est poursuivie avec des concerts live certains soirs. Du balcon, vous pouvez contempler la spectaculaire vue sur le Vieux Port et Notre-Dame de la Garde.

L’ambiance qui règne à la Caravelle est feutrée, conviviale et chaleureuse.



Trio de Jazz flirtant avec la fusion et la musique latine.



A la batterie Jimmy Daniel, qui a entre autre travaillé avec Aretha Franklin, Diana Ross & Chuck Berry.



Au piano Astuzia Matteo, jeune pianiste prometteur de 20 ans qui a pu étudier le Jazz à l’IMFP de Salon de Provence.



A la basse Martin Innocent dont les influences viennent de Jaco Pastorius, Victor Wooten ou Marcus Miller. .

Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Already in the 1930s, this establishment was home to a jazz cabaret, and this tradition has continued with live concerts on certain evenings. From the balcony, you can enjoy a spectacular view of the Vieux Port and Notre-Dame de la Garde.

German :

Bereits in den 30er Jahren gab es in diesem Lokal ein Jazz-Kabarett und diese Tradition wurde mit Live-Konzerten an manchen Abenden fortgesetzt. Vom Balkon aus können Sie den spektakulären Blick auf den Alten Hafen und Notre-Dame de la Garde genießen.

Italiano :

Già negli anni ’30 questo locale ospitava un cabaret jazz, e questa tradizione è continuata con concerti dal vivo in alcune serate. Dal balcone si gode di una vista spettacolare sul Vieux Port e su Notre-Dame de la Garde.

Espanol :

Ya en los años 30, este establecimiento albergaba un cabaret de jazz, y esta tradición ha continuado con conciertos en directo algunas noches. Desde el balcón, podrá disfrutar de unas vistas espectaculares del Vieux Port y de Notre-Dame de la Garde.

