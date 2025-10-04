POCKET FILMS LA VIE QUE J’AIME Lodève

POCKET FILMS LA VIE QUE J’AIME Lodève samedi 4 octobre 2025.

POCKET FILMS LA VIE QUE J’AIME

Rue Joseph Galtier Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-18

Repartons aux origines de la magie du cinéma, grâce aux Pocket Films. En un seul « plan-film » de 60 secondes, inspirons-nous des vues des frères Lumière pour témoigner de ses émotions et impressions liées à un lieu personnel de la ville.

Relevez le défi !

pour ados & adultes | dans le cadre de Ce qui nous lie, rencontres de cinéma (du 12 au 15 novembre 2025)

Repartons aux origines de la magie du cinéma, grâce aux Pocket Films. En un seul « plan-film » de 60 secondes, inspirons-nous des vues des frères Lumière pour témoigner de ses émotions et impressions liées à un lieu personnel de la ville.

Relevez le défi !

pour ados & adultes | dans le cadre de Ce qui nous lie, rencontres de cinéma (du 12 au 15 novembre 2025) .

Rue Joseph Galtier Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com

English :

Let’s go back to the origins of the magic of cinema, thanks to Pocket Films. In a single 60-second « shot-film », let’s take inspiration from the Lumière brothers’ views to capture the emotions and impressions of a personal city location.

Take up the challenge!

for teens & adults | as part of Ce qui nous lie, rencontres de cinéma (November 12-15, 2025)

German :

Lassen Sie uns mithilfe der Pocket Films zu den Ursprüngen der Kinomagie zurückkehren. Lassen Sie sich in einem einzigen 60-Sekunden-« Planfilm » von den Ansichten der Brüder Lumière inspirieren, um Ihre Emotionen und Eindrücke in Verbindung mit einem persönlichen Ort in der Stadt zu dokumentieren.

Nehmen Sie die Herausforderung an!

für Jugendliche & Erwachsene | im Rahmen von Ce qui nous lie, rencontres de cinéma (12. bis 15. November 2025)

Italiano :

Torniamo alle origini della magia del cinema, grazie a Pocket Films. In un unico « shot-film » di 60 secondi, ispiriamoci alle vedute dei fratelli Lumière per catturare le emozioni e le impressioni di una personale location cittadina.

Raccogliete la sfida!

per adolescenti e adulti | nell’ambito di Ce qui nous lie, incontri di cinema (dal 12 al 15 novembre 2025)

Espanol :

Volvamos a los orígenes de la magia del cine, gracias a Pocket Films. En un único « plano-película » de 60 segundos, inspirémonos en los puntos de vista de los hermanos Lumière para captar las emociones e impresiones de una localización urbana personal.

¡Acepte el reto!

para adolescentes y adultos | en el marco de Ce qui nous lie, rencontres de cinéma (del 12 al 15 de noviembre de 2025)

L’événement POCKET FILMS LA VIE QUE J’AIME Lodève a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC