Pod Kassos – Le Plateau d’humour Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-10 20:30 –

Gratuit : non 36 € 36 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/podkassos-le-plateau-humour.html Tout public

Humour « En plus de faire un podcast à la qualité humoristique discutable, Franjo, Urbain et Pierre Thevenoux sont 3 humoristes de talent qui ont chacun leur spectacle en tournée dans toute la France.Ils vous proposeront le meilleur de ce qu’ils peuvent faire pendant plus d’une heure. Il y aura des exclusivités que vous n’aurez pas dans leur spectacle respectif.Venez, vous ne serez pas déçus. » Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/podkassos-le-plateau-humour.html



Afficher la carte du lieu Cité des Congrès et trouvez le meilleur itinéraire

