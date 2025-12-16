Pod Kassos – Le Plateau d’humour Cité des Congrès Nantes
Pod Kassos – Le Plateau d’humour Cité des Congrès Nantes jeudi 10 décembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-10 20:30 –
Gratuit : non 36 € 36 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/podkassos-le-plateau-humour.html Tout public
Humour « En plus de faire un podcast à la qualité humoristique discutable, Franjo, Urbain et Pierre Thevenoux sont 3 humoristes de talent qui ont chacun leur spectacle en tournée dans toute la France.Ils vous proposeront le meilleur de ce qu’ils peuvent faire pendant plus d’une heure. Il y aura des exclusivités que vous n’aurez pas dans leur spectacle respectif.Venez, vous ne serez pas déçus. » Représentation dans l’auditorium 800
Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000
02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/podkassos-le-plateau-humour.html
Afficher la carte du lieu Cité des Congrès et trouvez le meilleur itinéraire