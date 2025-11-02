Pod Kassos – le plateau d’humour Théâtre 100 Noms Nantes

Pod Kassos – le plateau d’humour Théâtre 100 Noms Nantes dimanche 2 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-02 17:30 – 18:45

Gratuit : non 14 € à 26 € 14 € à 26 € RÉSERVATIONS :theatre100noms.comà la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 14h à 18h)02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public

Plateau d’humour avec Franjo, Urbain et Pierre Thevenoux.L’heure la plus drôle de votre vie, sans aucun abus.En plus de faire un podcast à la qualité humoristique discutable, Franjo, Urbain et Pierre Thevenoux sont 3 humoristes de talent qui ont chacun leur spectacle en tournée dans toute la France. Ils vous présenteront les meilleures parties de leur show respectif, et des exclus évidemment. 1h15 de rires. 1h15 de bonheur.

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/