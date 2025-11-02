Pod Kassos – le plateau d’humour Théâtre 100 Noms Nantes

Pod Kassos – le plateau d’humour Théâtre 100 Noms Nantes dimanche 2 novembre 2025.

Pod Kassos – le plateau d’humour Dimanche 2 novembre, 17h30 Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique

14 € à 26 €

Plateau d’humour avec Franjo, Urbain et Pierre Thevenoux.

L’heure la plus drôle de votre vie, sans aucun abus.

En plus de faire un podcast à la qualité humoristique discutable, Franjo, Urbain et Pierre Thevenoux sont 3 humoristes de talent qui ont chacun leur spectacle en tournée dans toute la France. Ils vous présenteront les meilleures parties de leur show respectif, et des exclus évidemment.

1h15 de rires. 1h15 de bonheur.

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Humour Franjo Urbain