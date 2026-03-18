PODA, LA PETITE ŒUVRE D’ART.

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

La nouvelle boutique de photographie ouvrira ses portes JEUDI 09 AVRIL À 18H. Au programme exposition, musique, apéro & surprises ! Le projet née à Sète et installée sur l’île singulière depuis mai 2023, la PODA investit un nouveau lieu qui sera à la fois l’atelier de production des petites œuvres d’art, un espace d’exposition, un lieu de rencontre et d’événements autour de la photographie, mais aussi la nouvelle boutique où le public pourra retrouver l’ensemble de la collection et acheter les œuvres sur place. À l’occasion de l’inauguration, une exposition mettra en lumière les 21 artistes de la collection. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 14 24 65 62 valeurmargot@gmail.com

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English :

L’événement PODA, LA PETITE ŒUVRE D’ART. Sète a été mis à jour le 2026-03-14 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE