Podcast – Fréquence 17 Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Fréquence 17 – un podcast du 17ème.

Florilège de reportages sonores du 17ème arrondissement en format immersif dans la salle de spectacle. Des épisodes liés au quartier Clichy-Batignolles seront diffusés en boucle. Un atelier d’initiation à la radio ravira petits et grands. Programme à venir.

L’événement aura lieu de 14 h à 18 h, en accès libre.

Informations et inscription par téléphone au 01 82 04 02 95 ou à l’accueil du centre.

Tout public

Le samedi 31 janvier 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit

Inscription au 01 82 04 02 95, par mail : cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr ou à l’accueil du centre

Public tout-petits et enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

https://cpa-madorobin.ifac.asso.fr/ +33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Mado Robin et trouvez le meilleur itinéraire

