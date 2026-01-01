Podcast – Fréquence 17 Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Podcast – Fréquence 17 Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris samedi 31 janvier 2026.
Fréquence 17 – un podcast du 17ème.
Florilège de reportages sonores du 17ème arrondissement en format immersif dans la salle de spectacle. Des épisodes liés au quartier Clichy-Batignolles seront diffusés en boucle. Un atelier d’initiation à la radio ravira petits et grands. Programme à venir.
L’événement aura lieu de 14 h à 18 h, en accès libre.
Informations et inscription par téléphone au 01 82 04 02 95 ou à l’accueil du centre.
Tout public
Le samedi 31 janvier 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit
Inscription au 01 82 04 02 95, par mail : cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr ou à l’accueil du centre
Public tout-petits et enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
https://cpa-madorobin.ifac.asso.fr/ +33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin
