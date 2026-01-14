Podcast Kiffe ta race de Rokhaya Diallo et Grace Ly au Festival Everybody ! Le Carreau du Temple Paris

Le Carreau du Temple est heureux d’accueillir l’enregistrement en public d’un épisode du podcast Kiffe ta race, le samedi 21 février 2026 à 17h au Festival Everybody. L’identité des invité·es sera dévoilée prochainement !

Kiffe ta race est le premier podcast français qui « saute à pieds joints » dans les questions raciales en France. Créé en 2018 par Rokhaya Diallo et Grace Ly, ce podcast de conversation interroge, à travers plus de 125 épisodes diffusés sur toutes les plateformes, les sujets de société mêlant intime et politique, explorant sans tabou les effets des inégalités raciales dans une perspective féministe, écologiste et égalitaire dans tous les sens du terme. En 2022, le livre Kiffe ta race est publié aux éditions First et en 2024, un spectacle original a vu le jour.

Le nouvel épisode du podcast « Kiffe ta race » avec Rokhaya Diallo, Grace Ly et leurs invité·es, sera enregistré en public dans la Halle !

Le samedi 21 février 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit

Gratuit en entrée libre.

Tout public.

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

