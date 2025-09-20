Podcast : l’abécédaire du patrimoine de Grand Poitiers Hôtel de ville de Poitiers Poitiers

Gratuit. En écoute libre continue avec casques et tablettes dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans le cadre du dispositif « C’est mon patrimoine », 40 jeunes migrants, originaires de différentes aires géographiques, ont découvert les rudiments de la création d’un podcast, en lien avec la visite d’un édifice patrimonial du Grand Poitiers.

Le résultat de ce travail collectif est un parcours sonore, conçu comme une invitation à la découverte sous forme d’un abécédaire. Il met en valeur plusieurs lieux emblématiques :

– le Palais des ducs d’Aquitaine,

– le musée Sainte-Croix,

– la médiathèque François-Mitterrand,

– le lycée pilote innovant international de Jaunay-Marigny,

– la piscine Tournesol de Chauvigny.

Produit par Inwe, à l’écoute de la création.

Hôtel de ville de Poitiers Place du Maréchal-Leclerc, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Les Côteaux de Saint-Saturnin Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 52 35 35 https://www.poitiers.fr/ Edifié entre 1869 et 1875, l’hôtel de ville de Poitiers est le point final d’un vaste projet d’urbanisation du centre-ville. Avec sa majestueuse façade de style néo-renaissance, l’édifice est un monument majeur représentatif des goûts du second Empire. À l’intérieur, l’escalier d’honneur met en scène l’ascension du visiteur vers la loggia. Les deux compositions qui l’ornent sont l’œuvre du peintre officiel de la troisième République, Pierre Puvis de Chavannes. Accessibilité aux personnes en situation de handicap.

