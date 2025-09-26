Podcast : Les algues, une alternative crédible ? Paris Paris

Les algues ont fait, depuis plusieurs années, leur apparition dans nos assiettes. Utilisées comme additif alimentaire ou même comme ingrédient de recette, la France autorise la consommation de 24 algues comme le nori, la spiruline ou encore le Kombu royal. Véritables « légumes de la mer », elles sont de réelles bombes nutritionnelles, très riches en vitamines, protéines et minéraux. En plus de cela, elles apparaissent intéressantes pour répondre aux enjeux environnementaux de notre alimentation: régime moins carné, raréfaction des terres cultivables…

Mais le tableau est-il si rose? Les algues constituent-elles réellement une alternative crédible? Faut-il développer cette filière sur notre territoire – les algues étant à 99% produites en Asie? Et si oui, comment les cuisiner?

Fanny Giansetto pose toutes ces questions à Cécile Bury et Victoire de Lapasse, toutes deux Co-fondatrices de Neptune Elements, une entreprise qui distribue des algues françaises.

