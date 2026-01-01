Podcast sur la santé mentale Bibliothèque Assia Djebar Paris
Podcast sur la santé mentale Bibliothèque Assia Djebar Paris mercredi 21 janvier 2026.
En partenariat avec le GHU Avron et l’association Les Fripons, création d’un podcast à la bibliothèque au cours de plusieurs ateliers qui se dérouleront le mercredi à 13h à partir du 21 janvier jusqu’à l’enregistrement du podcast le samedi 11 avril 2026.
Venez découvrir ce projet… et y participer !
Création d’un Podcast avec l’association Les Fripons
Le mercredi 21 janvier 2026
de 13h00 à 17h00
gratuit Public adultes.
Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis
