Podcast sur la santé mentale Bibliothèque Assia Djebar Paris

En partenariat avec le GHU Avron et l’association Les Fripons, création d’un podcast à la bibliothèque au cours de plusieurs ateliers qui se dérouleront le mercredi à 13h à partir du 21 janvier jusqu’à l’enregistrement du podcast le samedi 11 avril 2026.

Venez découvrir ce projet… et y participer !

Création d’un Podcast avec l’association Les Fripons

Le mercredi 21 janvier 2026

de 13h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis



