Podcast : Végétaliser les assiettes quand on est restaurateur Paris Paris

Podcast : Végétaliser les assiettes quand on est restaurateur Lundi 29 septembre, 09h00

Evénement en ligne – écoute gratuite

Pollution, appauvrissement de la biodiversité, risques sur la santé : la consommation de viande a un impact significatif sur notre écosystème. Conscients des enjeux liés à l’environnement, à leur organisme et soucieux du bien-être animal, 30% des Français.e.s déclarent vouloir réduire leur consommation de viande. Pourtant, en tant que restaurateur, végétaliser sa carte n’est pas toujours une mince affaire et la consommation carnée continue d’augmenter.

Par conviction ou par nécessité, quels sont les avantages à proposer un menu moins carné ? Aussi, comment végétaliser sa carte en gardant une offre alléchante ? Quelle place donner à la viande dans les cantines scolaires ?

Découvrez dans cet épisode les réponses des invités du jour :

-Loïc Fayet, qui œuvre à faire bifurquer des acteurs du secteur agricole et alimentaire

-Chloé Charles, cheffe du restaurant Lago à Paris

-Edouard Marnat et Benjamin Schlumberger, du restaurant Rambo à Lyon

-Gautier Chapuis, adjoint au Maire de Lyon en charge de la Végétalisation, la Biodiversité, la Condition Animale et l’Alimentation

Pour ce début d’année 2024, Sur le Grill d’Écotable laisse le micro une semaine sur deux à La Communauté Écotable, l’association qui travaille main dans la main avec la société Écotable pour que la restauration durable devienne une réalité. L’association organise notamment des rencontres engagées à Paris, Marseille et Lyon, à destination des professionnel.le.s de la restauration.

Cet hors-série intitulé « Rencontres » vous fait vivre ces moments d’échange passionnant et stimulant.

Un épisode présenté par Laurène Petit

Monté et mixé par Justine Nerini

Générique d’Antoine de Boutray

Écotable est une entreprise dont la mission est d’accompagner les acteurs du secteur de la restauration dans leur transition écologique. Elle propose aux restaurateurs une palette d’outils sur la plateforme https://impact.ecotable.fr/. Écotable possède également un label qui identifie les restaurants écoresponsables dans toute la France sur le site https://ecotable.fr/fr.

