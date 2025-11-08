PodCastres Les Ateliers 22 rue Merigonde, Castres Castres

PodCastres Les Ateliers 22 rue Merigonde, Castres Castres samedi 8 novembre 2025.

Début : 2025-11-08 09:30:00

fin : 2025-11-08 22:30:00

2025-11-08 2025-11-09

Le festival PodCastres revient pour les 8 et 9 novembre 2025 à Castres !

Deux jours de podcasts enregistrés en public, d’ateliers participatifs et de rencontres conviviales autour de la création sonore indépendante.

podrennes+podcastres@gmail.com

English :

The PodCastres festival returns to Castres on November 8 and 9, 2025!

Two days of publicly recorded podcasts, participatory workshops and friendly encounters around independent sound creation.

German :

Das Festival PodCastres kehrt für den 8. und 9. November 2025 nach Castres zurück!

Zwei Tage lang werden öffentlich aufgenommene Podcasts, partizipative Workshops und gesellige Treffen rund um die unabhängige Tonschöpfung angeboten.

Italiano :

Il festival PodCastres torna a Castres l’8 e il 9 novembre 2025!

Due giorni di podcast registrati in pubblico, laboratori partecipativi e incontri amichevoli intorno alla creazione sonora indipendente.

Espanol :

¡El festival PodCastres vuelve a Castres los días 8 y 9 de noviembre de 2025!

Dos días de podcasts grabados en público, talleres participativos y encuentros amistosos en torno a la creación sonora independiente.

L’événement PodCastres Castres a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de Castres-Mazamet