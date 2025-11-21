Pode Ser / C’est toi qu’on adore / Bouffées – Cie Leïla Ka – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-15 17:00 – 18:00

Gratuit : non 5 € à 20 € 5 € à 20 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public – Age minimum : 11 et Age maximum : 99

Triptyque chorégraphique et percutant Véritable prodige de la scène chorégraphique actuelle, Leïla Ka impose sur scène une énergie percutante qui vise juste et touche droit au cœur. Précise, pressée et dramatique, sa danse est nourrie d’influences contemporaines, urbaines et théâtrales. Elle présente ici trois pièces courtes et puissantes, un triptyque qui témoigne de nos désordres intérieurs et de la difficulté d’être soi. Bouffées est une pièce saisissante aux prises avec le chagrin. Pieds ancrés au sol et vêtues de robes aux motifs fleuris, cinq interprètes enchainent des gestes nerveux et précis. Un duo haletant C’est toi qu’on adore comme un cri d’espoir où le corps exulte ce qu’il a de plus cher, sa pulsion de vie. Et enfin Pode Ser, solo maintes fois primé, est une quête d’identité. Une danse à la fois guerrière et romantique, pleine de fureur de vivre ! Chorégraphie : Leïla Ka Pode Ser – Interprétation : Mariana Faria C’est toi qu’on adore – Interprétation : Salomé Moro et Inès Lopez Bouffées – Interprètes en alternance : Océane Crouzier, Jade Logmo, Aïda Ben Hassine, Salomé Moro, Mariana Faria, Inès Lopez Durée : 1h Tout public à partir de 11 ans

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr