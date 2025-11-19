PODKASSOS EN LIVE – THEATRE DE LA CITE. Nice

PODKASSOS EN LIVE Début : 2027-01-17 à 17:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : PODKASSOS EN LIVEPodkassos c’est le podcast de trois potes humoristes : Pierre Thevenoux, Franjo, et Urbain, 10 ans qu’ils se connaissent, 3 ans qu’ils disent tout ce qui leur passe par la tete tous les mercredis sur youtube. Maintenant, ils en ont marre de Paris et veulent venir faire le podcast en public. Le concept est simple, le public décide des sujets abordés et les humoristes et leur invité improvisent dessus. Si vous êtes toujours pas convaincu tapez podkassos live sur youtube, kiffez, revenez prendre vos place. Ou prenez vos places tout de suite, on va gagner un temps fou.

THEATRE DE LA CITE. 3 RUE PAGANINI 06000 Nice 06