PODKASSOS – ESPACE GERSON Lyon

PODKASSOS Début : 2026-03-23 à 20:00. Tarif : – euros.

“L’heure la plus drôle de votre vie”En plus de faire un podcast à la qualité humoristique discutable, Franjo, Urbain et Pierre Thevenoux sont 3 humoristes de talent qui ont chacun leur spectacle en tournée dans toute la France. Ils vous proposeront le meilleur de ce qu’ils peuvent faire pendant plus d’une heure. Il y aura des exclusivités que vous n’aurez pas dans leur spectacle respectif. Venez, vous ne serez pas déçus.

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69