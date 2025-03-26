PODKASSOS – LE PLATEAU – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

PODKASSOS – LE PLATEAU – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand mercredi 25 mars 2026.

PODKASSOS – LE PLATEAU Début : 2026-03-25 à 20:30. Tarif : – euros.

En plus de faire un podcast à la qualité humoristique discutable, Franjo, Urbain et Pierre Thevenoux sont 3 humoristes de talent qui ont chacun leur spectacle en tournée dans toute la France. Ils vous proposeront le meilleur de ce qu’ils peuvent faire pendant plus d’une heure. Il y aura des exclusivités que vous n’aurez pas dans leur spectacle respectif. Venez, vous ne serez pas déçus.Réservation pour les personnes en situation de handicap : billetterie@lesdernierscouches.com

Vous pouvez obtenir votre billet ici

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63