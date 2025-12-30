PODKASSOS, LE PODCAST EN LIVE LE PETIT REPUBLIQUE Paris

PODKASSOS, LE PODCAST EN LIVE Début : 2026-03-29 à 19:30. Tarif : – euros.

PODKASSOS, LE PODCAST EN LIVEPodkassos c’est Franjo, Urbain, et Pierre Thevenoux, des humoristes qui se connaissent depuis quasi 10 ans et qui ont trouvé un prétexte pour traîner ensemble (enfin Franjo fait surtout ça pour l’argent) En exclusivité mondiale et avant Melun, Poitiers et Clermont-Ferrand, c’est à Paris cette ville qu’on déteste mais qui nous a tout donné qu’on enregistrera notre premier épisode live à l’Apollo.Si tu es déjà un membre du pokassos gang tu sais très bien ce qui va se passer. En gros on va parler de sujets trop sérieux pour nous et donner des solutions pas ouf pour les gérer, parler mal de nos physiques respectifs, demander à Urbain de parler moins et à Franjo combien il gagne vraiment d’argent ?On change pas une formule qui gagne. On fera bien sur participer le public pour que vous trouviez des sujets pertinents et ce sera l’occasion de vous croiser vous, nos auditeurs, pour la première fois. On a hâte ! Prends les billets ça va partir vite ! (ceci est une technique marketing)

LE PETIT REPUBLIQUE 23, Place de la République 75003 Paris 75