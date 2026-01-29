PodRennes : le festival du podcast et de la création sonore Centre social Carrefour 18 Rennes
Entrée gratuite (don libre et conscient)
PodRennes est un festival dédié au podcast et à la création sonore sous toutes ses formes : podcasts en public, ateliers créatifs, rencontres et fiction sonore.
Créé en 2013 et porté par l’association BadGeek, le festival met à l’honneur la diversité des voix, des formats et des thématiques, dans un esprit libre, accessible et participatif.
Informations et inscription sur podrennes.fr
Début : 2026-04-04T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-05T20:00:00.000+02:00
https://www.podrennes.fr podrennes@gmail.com
Centre social Carrefour 18 7 rue d’Espagne, 35000 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine