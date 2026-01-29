PodRennes : le festival du podcast et de la création sonore Centre social Carrefour 18 Rennes 4 et 5 avril Ille-et-Vilaine

Entrée gratuite (don libre et conscient)

PodRennes est un festival dédié au podcast et à la création sonore : podcasts en public, ateliers créatifs, rencontres et fiction sonore.

PodRennes est un festival dédié au podcast et à la création sonore sous toutes ses formes : podcasts en public, ateliers créatifs, rencontres et fiction sonore.

Créé en 2013 et porté par l’association BadGeek, le festival met à l’honneur la diversité des voix, des formats et des thématiques, dans un esprit libre, accessible et participatif.

4 & 5 avril, 7 rue d’Espagne, Rennes

️ Entrée gratuite – don libre et conscient

Informations et inscription sur podrennes.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-04T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-05T20:00:00.000+02:00

1

https://www.podrennes.fr podrennes@gmail.com

Centre social Carrefour 18 7 rue d’Espagne, 35000 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

