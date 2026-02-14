PodRennes : le festival du podcast et de la création sonore, Centre social Carrefour 18, Rennes
PodRennes : le festival du podcast et de la création sonore, Centre social Carrefour 18, Rennes samedi 4 avril 2026.
PodRennes : le festival du podcast et de la création sonore 4 et 5 avril Centre social Carrefour 18 Ille-et-Vilaine
Entrée gratuite (don libre et conscient)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-04T09:00:00+02:00 – 2026-04-04T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-05T09:00:00+02:00 – 2026-04-05T20:00:00+02:00
PodRennes est un festival dédié au podcast et à la création sonore sous toutes ses formes : podcasts en public, ateliers créatifs, rencontres et fiction sonore.
Créé en 2013 et porté par l’association BadGeek, le festival met à l’honneur la diversité des voix, des formats et des thématiques, dans un esprit libre, accessible et participatif.
4 & 5 avril, 7 rue d’Espagne, Rennes
️ Entrée gratuite – don libre et conscient
Informations et inscription sur podrennes.fr
Centre social Carrefour 18 7 rue d’Espagne, 35000 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.podrennes.fr »}, {« type »: « email », « value »: « podrennes@gmail.com »}]
PodRennes est un festival dédié au podcast et à la création sonore : podcasts en public, ateliers créatifs, rencontres et fiction sonore. podcast audio
Irslo – PodRennes