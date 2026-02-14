PodRennes : le festival du podcast et de la création sonore, Centre social Carrefour 18, Rennes

PodRennes : le festival du podcast et de la création sonore 4 et 5 avril Centre social Carrefour 18 Ille-et-Vilaine

Début : 2026-04-04T09:00:00+02:00 – 2026-04-04T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-05T09:00:00+02:00 – 2026-04-05T20:00:00+02:00

PodRennes est un festival dédié au podcast et à la création sonore sous toutes ses formes : podcasts en public, ateliers créatifs, rencontres et fiction sonore.

Créé en 2013 et porté par l’association BadGeek, le festival met à l’honneur la diversité des voix, des formats et des thématiques, dans un esprit libre, accessible et participatif.

Centre social Carrefour 18 7 rue d'Espagne, 35000 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne

