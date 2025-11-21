Poe Fantastic Opera Crépy-en-Valois

Poe Fantastic Opera

Opéra fantastique

Dès 9 ans

LE SCARABÉE D’OR LE MASQUE DE LA MORT ROUGE AVENTURE SANS PAREILLE D’UN CERTAIN HANS PFAALL

Ces Histoires extraordinaires, qui comptent parmi les premiers textes de la littérature fantastique, magnifiquement traduits par Charles Baudelaire, connus du grand public, appréciés par toutes les générations, nous sont apparues particulièrement appropriés pour servir de base au livret de notre opéra.

Elles offrent de multiples possibilités d’adaptation sur une scène de théâtre.

Appartenant à la veine fantastique ou policière, elles réunissent des ingrédients savamment dosés la science, le surnaturel, l’humour et la peur.

Opéra fantastique

Dès 9 ans .

English :

Fantastic opera

Ages 9 and up

German :

Fantastische Oper

Ab 9 Jahren

Italiano :

Opera fantastica

A partire dai 9 anni

Espanol :

Ópera fantástica

Desde los 9 años

