Poe Fantastic Opera Crépy-en-Valois
Poe Fantastic Opera Crépy-en-Valois vendredi 21 novembre 2025.
Poe Fantastic Opera
1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:30:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Opéra fantastique
Dès 9 ans
LE SCARABÉE D’OR LE MASQUE DE LA MORT ROUGE AVENTURE SANS PAREILLE D’UN CERTAIN HANS PFAALL
Ces Histoires extraordinaires, qui comptent parmi les premiers textes de la littérature fantastique, magnifiquement traduits par Charles Baudelaire, connus du grand public, appréciés par toutes les générations, nous sont apparues particulièrement appropriés pour servir de base au livret de notre opéra.
Elles offrent de multiples possibilités d’adaptation sur une scène de théâtre.
Appartenant à la veine fantastique ou policière, elles réunissent des ingrédients savamment dosés la science, le surnaturel, l’humour et la peur.
Opéra fantastique
Dès 9 ans .
1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
English :
Fantastic opera
Ages 9 and up
German :
Fantastische Oper
Ab 9 Jahren
Italiano :
Opera fantastica
A partire dai 9 anni
Espanol :
Ópera fantástica
Desde los 9 años
L’événement Poe Fantastic Opera Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme du Pays Valois