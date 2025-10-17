POE FANTASTIC OPERA Sains-Richaumont

POE FANTASTIC OPERA Sains-Richaumont vendredi 17 octobre 2025.

POE FANTASTIC OPERA

3, rue du collège Sains-Richaumont Aisne

Tarif : 5 – 5 –

5

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Afin de faire (re)découvrir de façon originale ces textes iconiques de la littérature américaine, magnifiquement traduits par Charles Baudelaire, une version théâtrale et musicale de plusieurs histoires extraordinaires d’Edgar Allan Poe, sont portés sur la S@ine par les comédiens-chanteurs de la compagnie La Bigarrure, accompagnés par des musiciens et la chorale des Baribans.

Fantastiques ou policiers, ces contes réunissent les ingrédients savamment dosés par ce maître du frisson la science, le surnaturel, l’humour, la terreur

Un spectacle à ne pas manquer! 5 .

3, rue du collège Sains-Richaumont 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 60 91 28 culture@sains-richaumont.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement POE FANTASTIC OPERA Sains-Richaumont a été mis à jour le 2025-09-04 par SIM Hauts-de-France Agence Aisne Tourisme