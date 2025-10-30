POEC PROPRETE TFP AGENT MACHINISTE à BRUZ Bruz – Agence RENNES SUD Bruz Jeudi 30 octobre, 08h00 Ille-et-Vilaine

Nos entreprises partenaires recrutent, alors venez découvrir ce secteur ! Formez-vous avec notre équipe aux métiers d’Agent Machiniste à l’INHNI BRUZ (Formation financée et rémunérée) Campus de Ker Lann, Rue Urbain Leverrier 35170 BRUZ • Job-dating le jeudi 30 octobre à 9h00 à l’INHNI Bruz pour vous présenter la Préparation Opérationnelle à l’Emploi qui se déroulera du lundi 17 novembre 2025 au vendredi 20 février 2026

9 H Accueil 9 H 15 Présentation de la formation

Début : 2025-10-30T08:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-30T11:00:00.000+01:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/509096

Bruz – Agence RENNES SUD 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine