Poêlée géante et vide maison collectif Eaux-Puiseaux

Poêlée géante et vide maison collectif

5 rue de la voie de Puiseaux Eaux-Puiseaux Aube

Samedi 18 et dimanche 19 octobre EAUX-PUISEAUX Poêlée géante et vide maison collectif. A 12h

A cette occasion, la cuisine vagabonde d’Ysabel vous propose sa poêlée géante poulet au chaource avec des pâtes fraîches. Cuisinée devant vous par Les Fourneaux d’Ysabel .

A partir de 12h, pensez à réserver +33 (0)6 14 11 33 36

11 € la part

5 rue de la voie de Puiseaux 11 .

5 rue de la voie de Puiseaux Eaux-Puiseaux 10130 Aube Grand Est +33 6 14 11 33 36

