Poêlée géante et vide maison collectif Eaux-Puiseaux

Poêlée géante et vide maison collectif
Samedi 18 et dimanche 19 octobre EAUX-PUISEAUX Poêlée géante et vide maison collectif. A 12h
A cette occasion, la cuisine vagabonde d’Ysabel vous propose sa poêlée géante poulet au chaource avec des pâtes fraîches. Cuisinée devant vous par Les Fourneaux d’Ysabel .
A partir de 12h, pensez à réserver +33 (0)6 14 11 33 36
11 € la part
5 rue de la voie de Puiseaux Eaux-Puiseaux 10130 Aube Grand Est +33 6 14 11 33 36
