POEM OF A RIVER ESPACE ROGUET Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

POEM OF A RIVER

ESPACE ROGUET 9 Rue de Gascogne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 17:00:00

fin : 2026-11-21 17:30:00

Date(s) :

2026-11-20 2026-11-21

Jeunesse et création, tels sont les maîtres mots du Festival SUPERNOVA porté par le Théâtre Sorano ! Un événement auquel s’associe le Département en soutenant la prochaine création POEM OF A RIVER de La vie est belle dont la 1ère sera présentée à l’édition 2027 de la Semaine des Cultures Urbaines.

POEM OF A RIVER est une création musicale et théâtrale. La metteure en scène Lisa Como raconte l’histoire de la fin de vie de sa grand-mère Marianne Como qui a décidé d’arrêter de manger pour mourir. Jouant avec une écriture poétique et sonore, cette pièce met en scène des souvenirs de vie qui jaillissent comme des flashbacks à l’approche de la mort de la naissance à la fin de vie, de l’enfance à la maternité, de la colère à la peur se dessine ainsi l’héritage transmis entre femmes, de génération en génération, de la grand-mère à la petite fille. Sur scène, la rappeuse Léon Lia, l’interprète Inès Naoun, Lisa Como et les compositions de Joan Cambon se rencontrent pour donner voix et corps à ce voyage sensible.

Bon à savoir

– Les représentations sont gratuites et sans réservation dans la limite des places disponibles.

Rendez-vous sur culture.haute-garonne.fr pour découvrir toute la programmation. .

ESPACE ROGUET 9 Rue de Gascogne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 45 58 30 contact.dav@cd31.fr

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English :

Youth and creativity—these are the watchwords of the SUPERNOVA Festival, presented by the Théâtre Sorano! The Department is partnering with this event by supporting the upcoming production *POEM OF A RIVER* by La vie est belle, which will premiere at the2027 edition of Urban Culture Week.

L’événement POEM OF A RIVER Toulouse a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE