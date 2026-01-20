Poema rencontre avec Fabienne Swiatly Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

Poema rencontre avec Fabienne Swiatly

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 21:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Fabienne Swiatly est poète, romancière, écrivaine nomade.

Pour la cinquième année, la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson et la Communauté de communes Seille et Grand Couronné sont les partenaires privilégiés de la résidence d’auteur organisée par POEMA, avec l’écrivaine Fabienne Swiatly.

La résidence s’ouvre avec une lecture musicale de Fabienne Swiatly le 13 février 2026 à la médiathèque de Pont-à-Mousson afin de découvrir son univers. Puis elle sera présente sur le territoire durant un mois et y rencontrera des jeunes et des moins jeunes, autour de la thématique de la Cabane.

Au programme de nombreux ateliers d’écriture et des rencontres sous diverses formes…

Le 5 juin, aura lieu un grand rendez-vous artistique et convivial ouvert à tous, qui réunira les artistes et les participants des ateliers, avec lectures, concert, exposition…Tout public

0 .

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fabienne Swiatly is a poet, novelist and nomadic writer.

For the fifth year, the Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson and the Communauté de communes Seille et Grand Couronné are the privileged partners of the author residency organized by POEMA, with writer Fabienne Swiatly.

The residency kicks off with a musical reading by Fabienne Swiatly on February 13, 2026 at the Pont-à-Mousson media library, where you can discover her world. She will then spend a month in the area, meeting with young and old alike, around the theme of the Cabane.

On the program: numerous writing workshops and meetings in various forms?

On June 5, there will be a major artistic and convivial event open to all, bringing together artists and workshop participants, with readings, a concert, an exhibition?

L’événement Poema rencontre avec Fabienne Swiatly Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-01-20 par OT PONT A MOUSSON