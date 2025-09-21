Poématique des toiles Musée des Beaux-Arts de Chambéry Chambéry

Poématique des toiles Dimanche 21 septembre, 17h00 Musée des Beaux-Arts de Chambéry Savoie

Nombre de places limité

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Création musicale autour de l’exposition Jules Daisay

Par VerlaiNeTM, en collaboration avec l’APEJS

Le groupe VerlaiNeTM s’empare de l’exposition Jules Daisay et vous propose un dialogue inédit entre ses œuvres et des textes universels et intemporels, écrits par les plus grands poètes de son époque, d’Alphonse de Lamartine à Amélie Gex en passant par Victor Hugo. Slamés, chantés, les textes seront accompagnés d’une guitare, de percussions, de voix et d’une viole de gambe pour faire également honneur aux collections italiennes que Jules Daisay a légué au musée. Ça sonnera rock ou baroque, électrique et éclectique pour un voyage inoubliable entre le XIXe et le XXIe siècle !

Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.chambery.fr/88-les-musees.htm Le musée des Beaux-Arts de Chambéry présente une collection d'une centaine de peintures, allant de la fin du Moyen Âge au début du XXe siècle. Le parcours chronologique vous emmène dans un voyage à travers l'histoire de l'art, dans lequel les œuvres italiennes du XIVe au XVIIIe siècles sont particulièrement représentées.

Chaque année, une à deux expositions temporaires et de nombreux événements vous sont proposés. Visites guidées, conférences, mais aussi ateliers enfants et familles, concerts, performances, nocturnes… Une riche programmation qui s’adresse à tous les publics !

©Laurent Durand / VerlaiNeTM