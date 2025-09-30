Poème chorégraphique Vulnerabilis Amiens

Poème chorégraphique Vulnerabilis Amiens mardi 30 septembre 2025.

Poème chorégraphique Vulnerabilis

8 Rue des Majots Amiens Somme

Tarif : 6 – 6 –

6

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30 14:30:00

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-30 2025-10-01

Marion Bonneau

Compagnie Correspondances

Vulnerabilis est une immersion dans le monde redoutable et fascinant de nos vulnérabilités, une évocation, une ode, un questionnement à propos de ce rapport complexe et essentiel que nous entretenons avec ce qui nous fait basculer dans le vivant, ce qui nous cueille, nous met à nu, qu’on tente d’éviter, de nier, qui nous révèle parfois, ouvre des pans de nous, de nouveaux regards aussi sur soi, sur l’autre. Vulnerabilis parle de l’expression de nos maladresses, de nos élans, de ce que nos faiblesses racontent de nous, disent de notre façon d’être dans le monde, avec les autres, parfois contre, parfois tout contre. Si nous savions admettre

nos vulnérabilités, peut-être que la face du monde serait radicalement changée et l’esprit de conquête et les

rapports de force n’auraient alors plus lieu d’être…

Septembre/Octobre

Mardi 30 septembre à 14h30

Mercredi 01 à 20h

Durée 45 min

Tarif unique 6 .

8 Rue des Majots Amiens 80000 Somme Hauts-de-France billetterie-maisondutheatre@amiens-metropole.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Poème chorégraphique Vulnerabilis Amiens a été mis à jour le 2025-09-03 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS