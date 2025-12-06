Poèmes choisis de Patti Smith lus par Sandrine Bodénès Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal
Poèmes choisis de Patti Smith lus par Sandrine Bodénès
Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
50 minutes en poésie. Extraits choisis dans les années 70, premiers écrit Ed. Tristam et présages innocence ed.Bourgois. .
Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25
L’événement Poèmes choisis de Patti Smith lus par Sandrine Bodénès Saint-Ségal a été mis à jour le 2025-11-14 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE