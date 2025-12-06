Poèmes choisis de Patti Smith lus par Sandrine Bodénès Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal

Poèmes choisis de Patti Smith lus par Sandrine Bodénès

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

50 minutes en poésie. Extraits choisis dans les années 70, premiers écrit Ed. Tristam et présages innocence ed.Bourgois. .

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25

