Poèmes d’Anita Conti Le Clos des Fées Paluel Dimanche 25 mai, 17h00 gratuit sur inscription

À Paluel, Laurent Girault Conti invite à entendre la poésie d’Anita Conti au Clos des Fées. Le balancement incessant de sa poésie croise l’éternelle actualité de ceux livrés aux hasards des destins.

Première femme à embarquer sur un navire scientifique et pionnière de l’océanographie dans les années 1930, Anita Conti (1899 – 1997) a toujours été précurseur. Surnommée la « Dame de la mer », elle dédia sa vie à l’océan, cette écologiste avant l’heure déclarait “Si je n’étais pas portée par la mer, de temps en temps, je serais morte ». Sans doute cette grande dame des flots serait-elle également qualifiée aujourd’hui de lanceuse d’alerte pour ses interventions portant sur la surexploitation des espèces ?

Anita Conti passa son existence à observer le travail des marins et les espèces sous-marines. À sa disparition, elle laissa derrière elle 60 000 photographies. Ses écrits ne furent redécouverts que des années plus tard. Dans ses carnets de notes se cachait une autre de ses passions : la poésie. Tout au long de sa vie, elle griffonna sur des papiers volants, des poèmes sur sa vision de l’océan et de la liberté.

À Paluel, Laurent Girault Conti invite aujourd’hui à entendre sa poésie au Clos des Fées. Accordé à la houle, le balancement incessant de sa poésie croise l’éternelle actualité de ceux qui, dans la dérive, sont livrés aux hasards des destins. Ballotés ou entraînés par les courants, les mots d’Anita accompagnent les multitudes en errance, celles qui s’échouent sans laisser de traces, pas même un sillage…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-25T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-25T18:15:00.000+02:00

accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr . 02 35 99 25 46

Le Clos des Fées Paluel. Paluel 76450 Seine-Maritime