Poèmes d’Anita Conti, par Laurent Girault Conti – Paluel, 25 mai 2025 07:00, Paluel.

Seine-Maritime

Poèmes d’Anita Conti, par Laurent Girault Conti Le Clos des Fées Paluel Seine-Maritime

Début : 2025-05-25

fin : 2025-05-25

2025-05-25

Pionnière de l’océanographie, Anita Conti passa sa vie à observer les travail des marins et des espèces sous-marines.

Dans ses carnets de note se cachait une des passions d’Anita, la poésie.

Le 25 mai à 17h00 au Clos des Fées.

Gratuit sur réservation.

Le Clos des Fées

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr

English : Poèmes d’Anita Conti, par Laurent Girault Conti

A pioneer in oceanography, Anita Conti spent her life observing the work of sailors and underwater species.

Her notebooks concealed one of Anita’s passions: poetry.

May 25 at 5pm at Le Clos des Fées.

Free on reservation.

German :

Anita Conti, eine Pionierin der Ozeanografie, verbrachte ihr Leben damit, die Arbeit von Seeleuten und Unterwasserlebewesen zu beobachten.

In ihren Notizbüchern verbarg sich eine von Anitas Leidenschaften, die Poesie.

Am 25. Mai um 17.00 Uhr im Clos des Fées.

Kostenlos mit Reservierung.

Italiano :

Pioniera dell’oceanografia, Anita Conti ha trascorso la sua vita osservando il lavoro dei marinai e le specie sottomarine.

I suoi taccuini nascondono una delle passioni di Anita, la poesia.

25 maggio, ore 17.00, Le Clos des Fées.

Gratuito su prenotazione.

Espanol :

Pionera de la oceanografía, Anita Conti pasó su vida observando el trabajo de los marineros y las especies submarinas.

Sus cuadernos esconden una de las pasiones de Anita, la poesía.

25 de mayo a las 17.00 h en Le Clos des Fées.

Gratuito previa reserva.

