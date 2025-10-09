Poèmes de l’exil Paimpol
Poèmes de l’exil Paimpol jeudi 9 octobre 2025.
Poèmes de l’exil
2 Rue Henry Dunant Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 19:00:00
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
Lecture musicale par Manuelle Campos et Sylvie Le Normand accompagnées de Gwen Tual .
2 Rue Henry Dunant Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 01 09
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Poèmes de l’exil Paimpol a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol