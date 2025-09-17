Poèmes en musique au cloître de la Cathédrale du Puy Cloître du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Cloître du Puy-en-Velay 3 rue du Cloître Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-09-17 10:30:00

fin : 2025-09-17 12:00:00

2025-09-17

Poèmes « enciellés » & « harpe-hantés ». Installation de La Baronne Perchée. Mise en musique par Jeanne (chant et harpe). Gratuit, sur réservation. Dans le cadre de la Journée à Ciel Ouvert au cloître de la cathédrale du Puy en Velay.

Cloître du Puy-en-Velay 3 rue du Cloître Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 53 24 28

English :

Poems « enciellés » & « harpe-hantés ». Installation by La Baronne Perchée. Set to music by Jeanne (vocals and harp). Free, by reservation. As part of Open Skies Day at the cloister of Le Puy en Velay cathedral.

German :

Gedichte « enciellés » & « harpe-hantés ». Installation von La Baronne Perchée. Vertonung durch Jeanne (Gesang und Harfe). Kostenlos, mit Reservierung. Im Rahmen des « Journée à Ciel Ouvert » im Kreuzgang der Kathedrale von Le Puy en Velay.

Italiano :

Poesie « enciellés » e « harp-hantés ». Installazione di La Baronne Perchée. Musiche di Jeanne (canto e arpa). Gratuito, su prenotazione. Nell’ambito della Giornata dei cieli aperti nel chiostro della cattedrale di Le Puy en Velay.

Espanol :

Poemas « enciellés » & « harp-hantés ». Instalación de La Baronne Perchée. Música de Jeanne (canto y arpa). Gratuito, previa reserva. En el marco de la Jornada de Cielos Abiertos, en el claustro de la catedral de Le Puy en Velay.

