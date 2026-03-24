Poèmes en origami Montargis
Poèmes en origami Montargis jeudi 23 avril 2026.
Poèmes en origami
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 16:00:00
fin : 2026-04-23 17:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Poèmes en origami
Originaire du Japon, le haïku est un petit poème de 3 lignes. Crée ton poème puis recopie-le sur un origami. Poissons et autres formes simples seront de mise. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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Origami poems
L’événement Poèmes en origami Montargis a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MONTARGIS
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