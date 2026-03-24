Poèmes en origami

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 16:00:00

fin : 2026-04-23 17:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Poèmes en origami

Originaire du Japon, le haïku est un petit poème de 3 lignes. Crée ton poème puis recopie-le sur un origami. Poissons et autres formes simples seront de mise. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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Origami poems

L’événement Poèmes en origami Montargis a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MONTARGIS