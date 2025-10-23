Poèmes en tous sens Au bar breton Brech

Poèmes en tous sens

Au bar breton 6 Rue Georges Cadoudal Brech Morbihan

Début : 2025-10-23 20:00:00

fin : 2025-10-23 22:00:00

2025-10-23

Dans le cadre d’un automne autrement 2025

Les invités vous jetteront aux oreilles des poèmes choisis par leurs soins, entrecoupé par quelques bribes de musique subtile, et pour finir, un jeu de création de poèmes en direct.

Animation tout en breton, du breton chaud bouillant en pleine face !

Boissons à acheter au bar .

