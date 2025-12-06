Poèmes mobiles Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

L’équipe de l’ICI propose des visites-ateliers conçues avec l’artiste Sara Ouhaddou.

En échos avec les œuvres de l’exposition, les participants réalisent un mobile. À partir de motifs architecturaux et d’une règle de jeu, chacun produit les pièces qui serviront à la réalisation du mobile. Figures, couleurs, lignes… donnent forme à un poème qui a inspiré Sara Ouhaddou.

Le samedi 06 décembre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris