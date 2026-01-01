Poèmes mobiles Institut des Cultures d’Islam – Léon Paris

En échos avec les œuvres de l’exposition, les participants réalisent un mobile. À partir de motifs architecturaux et d’une règle de jeu, chacun produit les pièces qui serviront à la réalisation du mobile. Figures, couleurs, lignes… donnent forme à un poème qui a inspiré Sara Ouhaddou.

À propos de l’artiste

Née en 1986, Sara Ouhaddou vit et travaille entre la France et le Maroc. Elle est diplômée de l’École Olivier De Serres (Paris). En tant qu’artiste plasticienne, elle a participé à plusieurs résidences : à Paris dans le cadre du programme « Art Explora x Cité internationale des arts » et « Cité internationale des arts x Daniel et Nina Carasso » (2020/2021) en 2021, à l’IASPIS à Stockholm en 2022, et à la Villa Albertine – Houston et à Los Angeles en 2023. Elle e!ectue actuellement une résidence au sein du New Taipei City Art Museum.

Elle a eu l’honneur d’être nommée au Prix AWARE en 2021, une distinction qui récompense les artistes émergentes. Depuis 2017, son travail a fait l’objet de plusieurs expositions internationales

L’équipe de l’ICI propose des visites-ateliers conçues avec l’artiste Sara Ouhaddou.

Le samedi 14 février 2026

de 14h30 à 16h00

Le samedi 10 janvier 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit

Gratuit, sur réservation

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Institut des Cultures d’Islam – Léon 19 rue Léon 75018 Paris



