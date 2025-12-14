Poémes Pour Pécho Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Poémes Pour Pécho

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Claire Isirdi nous embarque dans un stand-up de poèmes où le lyrisme se mêle à des histoires de crushs. “Poèmes pour pécho” déploie une poésie vivante et singulière. Avec sa prose unique, Claire explore toutes les banalités de la drague pour en porter le sublime.

On rit et on est ému !

Depuis 2010, Claire Isirdi joue dans des pièces d’auteurs vivants et dit ses poèmes dans les cafés-théâtres de Paris. Elle commence le stand-up en 2019 avec les conseils de Shirley Souagnon et rôde une première version de son spectacle en 2023 à la Petite Loge. Elle intègre la même année la troupe d’Edouard Baer et présente sa poésie dans le Journal de Paris, cabaret théâtral entremêlant les propositions artistiques. En 2024 elle crée “Poèmes pour pécho” au Solo théâtre à Paris.

Avec Claire Isirdi .

