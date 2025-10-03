Poésie à 2 mi-mots Médiathèque Du Centre Culturel Camille Claudel Fère-en-Tardenois

Entrée libre et gratuite – à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T09:00:00 – 2025-10-03T20:00:00

Fin : 2025-10-03T09:00:00 – 2025-10-03T20:00:00

Venez créer votre tipoticket: ce petit papier à plier, qui tient dans la poche et qui vous permet de créer un peu de poésie à partager. Le typocase est une création de Pierre Fourny, pour ALIS.

Médiathèque Du Centre Culturel Camille Claudel 1 Rue de la Croix Poiret 02130 Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France 0323820784 https://www.carct.fr/maccompagne/pour-sortir-et-se-cultive

