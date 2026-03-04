Poésie à la maison, Chez Magalie, Putanges-le-Lac
Poésie à la maison Dimanche 29 mars, 14h30 Chez Magalie Orne
5€
Début : 2026-03-29T14:30:00+02:00 – 2026-03-29T17:00:00+02:00
Fin : 2026-03-29T14:30:00+02:00 – 2026-03-29T17:00:00+02:00
Chez Magalie 266 impasse de la Rabustière, La Forêt-Auvray Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie margueritemagalie@gmail.com 0953359775
Atelier poétique et lecture de poèmes avec l’auteur Jacki Leclancher qui publie son 4ème ouvrage » A fleur de mots », un recueil de poèmes. Goûter offert à l’issu de l’atelier.