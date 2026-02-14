Poésie arabe, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Poésie arabe Samedi 7 mars, 15h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Le printemps des poètes est l’occasion de célébrer, chaque année, la poésie sous toutes ses formes et dans toutes les cultures.

Le Collectif Arabesque organise sa 1ère édition autour de la poésie arabe.

Au programme, découverte de la poésie dans le monde arabe et lectures bilingues de poèmes autour du thème célébré cette l’année : la liberté.

Les lectures permettront au public d’apprécier la musicalité et le rythme de ces textes et seront suivies d’un temps d’échange.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine

Printemps des poètes poésie arabe lecture

Collectif Arabesque