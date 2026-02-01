Poésie avec l’Elan Place Sainte-Croix Loudun

Poésie avec l’Elan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Venez découvrir les textes collectés par l’Élan sur le thème Jardins et le recueil qui a été édité pour l’occasion. L’Élan dévoilera aussi les prochains thèmes d’écriture.

L’Élan regroupe des Loudunais passionnés de poésie qui ont à coeur de promouvoir l’écriture et la lecture de poésie.

Tout public entrée libre .

Place Sainte-Croix Médiathèque du Pays Loudunais Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26

