Poésie avec l’Elan Place Sainte-Croix Loudun

Place Sainte-Croix Médiathèque du Pays Loudunais Loudun Vienne
Venez découvrir les textes collectés par l’Élan sur le thème Jardins et le recueil qui a été édité pour l’occasion. L’Élan dévoilera aussi les prochains thèmes d’écriture.
L’Élan regroupe des Loudunais passionnés de poésie qui ont à coeur de promouvoir l’écriture et la lecture de poésie.
Tout public entrée libre .
Place Sainte-Croix Médiathèque du Pays Loudunais Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26
