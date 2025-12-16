Poésie couchée #1 rue des Peupliers Bégroll Bégrolles-en-Mauges

Poésie couchée #1

rue des Peupliers Bégroll Espace vert Bégrolles-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2026-04-26 16:00:00

fin : 2026-04-26 16:45:00

2026-04-26

Et si vous tentiez l’expérience d’une immersion poético-musicale ? Poésie couchée est une lecture musicale immersive au casque pour spectateurs installés sur des chaises longues.

Deux artistes, une voix et une clarinette basse fusionnent mots et mélodies pour une forme singulière. Équipés de casques, laissez-vous entraîner par les interactions entre compositions et improvisations, où le répertoire éclectique du chanteur et comédien Xavier Machault rencontre les phrases musicales d’Hélène Duret.

Poésie et lâcher-prise garantis !

Voix et idée originale Xavier Machault Clarinette basse & clarinette Hélène Duret Création et régie son Johan Caballé Scénographie Laëtitia Tesson.

Soutiens TMG, Centre International des Musiques Nomades, Grand Collectif Grenoble, Région Auvergne Rhône-Alpes Coproduction Château Rouge, L’Arc scène nationale du Creusot Le Grille-Pain est conventionné par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, le Département de l’Isère et la Ville de Grenoble. .

rue des Peupliers Bégroll Espace vert Bégrolles-en-Mauges 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 25 00 contactagglo@choletagglomeration.fr

