Poésie d’Afrique au Sud du Sahara, avec Bernard Magnier et Alain Mabanckou, Alliance française de Paris, Paris

Poésie d’Afrique au Sud du Sahara, avec Bernard Magnier et Alain Mabanckou Mercredi 25 mars, 19h00 Alliance française de Paris Paris

Gratuit, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T19:00:00+01:00 – 2026-03-25T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-25T19:00:00+01:00 – 2026-03-25T21:00:00+01:00

Tout un monde en français ! Plus qu’une programmation, une invitation au dialogue. Dans le cadre du Printemps des poètes et du Mois de la Francophonie, vivez une soirée poétique au Théâtre de l’Alliance Française de Paris.

Consacrée au lancement de l’anthologie Poésie d’Afrique au sud du Sahara (Points Poésie, 2025), la rencontre réunira Bernard Magnier, journaliste, directeur de la collection Lettres africaines aux éditions Actes Sud et programmateur de nombreux festivals littéraires, qui a rassemblé et présenté les textes de l’anthologie, et Alain Mabanckou, romancier et poète, lauréat du Grand Prix littéraire de l’Afrique noire, professeur de lettres et directeur de la collection « Points Poésie ».

Cette anthologie rassemble une pluralité de voix poétiques issues des territoires africains subsahariens, témoignant de la richesse, de la diversité et de la vitalité des écritures contemporaines en langue française.

Entre lectures de poèmes et échanges avec le public, la soirée sera animée par Nathalie Carré, maître de conférences en langue et littérature swahili, traductrice et rédactrice en chef de la revue Études Littéraires Africaines.

Avec « Tout un monde en français », l’Alliance française de Paris vous ouvre les portes d’un espace où parler français, c’est faire alliance : entre la France et le monde, entre les cultures et les continents.

En cas de difficulté ou pour toute question, contacter par email le service culturel de l’Alliance française de Paris.

Alliance française de Paris 101 boulevard Raspail Paris 75270 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France https://www.alliancefr.org/programmeculturel

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie rencontre littéraire anthologie poétique

© Odile Motelet, © Sébastien Micke