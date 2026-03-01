Poésie d’ailleurs dans le cadre du Printemps des poètes Studio de danse Brest

Poésie d’ailleurs dans le cadre du Printemps des poètes

Studio de danse Le Quartz Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 18:00:00

fin : 2026-03-25 19:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Dans le cadre du Printemps des Poètes et Poétesses, venez écouter de la poésie venue d’autres frontières et horizons, des traductions et improvisations musicales!

Les participant·e·s, installé·es à Brest et dans le Finistère, partageront des poèmes d’auteur·ices de leurs pays respectifs ou textes de leur main.

Un événement à l’initiative du Labô Poétique en partenariat avec la maison d’édition Travesías et du Quartz.

Informations pratiques

Gratuit.

L’évènement sera suivi d’un temps d’échange.

Inscription avant le 18 mars (dans le limite des places disponibles) philippe.renard@lequartz.com

Lieu Au Quartz, salle Studio de danse , entrée par le PC Sécurité, rue Frédéric Le Guyader, Brest .

Studio de danse Le Quartz Brest 29200 Finistère Bretagne

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English : Poésie d’ailleurs dans le cadre du Printemps des poètes

L’événement Poésie d’ailleurs dans le cadre du Printemps des poètes Brest a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue