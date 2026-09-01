Informations pratiques

Gan

Poésie dans les chais 2026 au Clos Regain – Concert littéraire

Clos Regain Gan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

1ère partie « Vermeille » concert littéraire où guitare et voix se rencontrent

2ème partie « Métamorphoses » les danseurs traversent une suite de transformations physiques et intérieures…

* Suivi de l’inauguration de la cuvée Poésie dans les chais 2026! + surprise et DJ set .

Clos Regain Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 72 79

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English : Poésie dans les chais 2026 au Clos Regain – Concert littéraire

L’événement Poésie dans les chais 2026 au Clos Regain – Concert littéraire Gan a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau