Poésie dans les chais 2026 au Clos Regain – Concert littéraire Gan
vendredi 25 septembre 2026 · Gan
Informations pratiques
Gan
Poésie dans les chais 2026 au Clos Regain – Concert littéraire
Clos Regain Gan Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
1ère partie « Vermeille » concert littéraire où guitare et voix se rencontrent
2ème partie « Métamorphoses » les danseurs traversent une suite de transformations physiques et intérieures…
* Suivi de l’inauguration de la cuvée Poésie dans les chais 2026! + surprise et DJ set .
Clos Regain Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 72 79
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English : Poésie dans les chais 2026 au Clos Regain – Concert littéraire
L’événement Poésie dans les chais 2026 au Clos Regain – Concert littéraire Gan a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau
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