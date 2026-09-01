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Poésie dans les chais 2026 au Clos Regain – Concert littéraire Gan

vendredi 25 septembre 2026 · Gan

Poésie dans les chais 2026 au Clos Regain – Concert littéraire Gan

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Clos Regain
Ville
64290 Gan
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Gan

Poésie dans les chais 2026 au Clos Regain – Concert littéraire

Clos Regain Gan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

1ère partie « Vermeille » concert littéraire où guitare et voix se rencontrent
2ème partie « Métamorphoses » les danseurs traversent une suite de transformations physiques et intérieures…
* Suivi de l’inauguration de la cuvée Poésie dans les chais 2026! + surprise et DJ set   .

Clos Regain Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 72 79 

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English : Poésie dans les chais 2026 au Clos Regain – Concert littéraire

L’événement Poésie dans les chais 2026 au Clos Regain – Concert littéraire Gan a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau

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