POÉSIE DE PAPIER Ceyras

Dans le cadre du Printemps des poètes, profitez d’un atelier pour partager un moment tout en douceur.

Jouez avec les ciseaux, la lumière, l’imaginaire, pour créer des sculptures de papier qui respirent la poésie. À la manière d’Isabelle Guiot-Hullot, découpez, collez, inventez des paysages de papier.

Dès 6 ans Gratuit, sur inscription .

Rue de la Cambalade Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 09 61

English :

As part of Printemps des poètes, take advantage of a workshop to share a gentle moment.

