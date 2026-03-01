Poésie de papier Médiathèque Alain Cartier Sancey
Poésie de papier Médiathèque Alain Cartier Sancey samedi 28 mars 2026.
Poésie de papier
Médiathèque Alain Cartier 1 rue Joseph Montravers Sancey Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 16:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Sur Inscription
A partir de 14 ans .
Médiathèque Alain Cartier 1 rue Joseph Montravers Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 34 59 mediatheque@sancey.org
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English : Poésie de papier
L’événement Poésie de papier Sancey a été mis à jour le 2026-03-18 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE