Poésie de papier

2 Rue de Verdun Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

La médiathèque de Senonches vous propose un atelier créatif dédié aux enfants à partir de 6 ans. Venez découvrir la poésie à travers les papiers.

La médiathèque de Senonches vous propose un atelier créatif dédié aux enfants à partir de 6 ans. Venez découvrir la poésie à travers les papiers. .

2 Rue de Verdun Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 37 29 mediatheque.senonches@foretsduperche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Senonches media library offers a creative workshop for children aged 6 and over. Come and discover poetry through paper.

L’événement Poésie de papier Senonches a été mis à jour le 2026-01-23 par OTs DU PERCHE