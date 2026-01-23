Poésie de papier Senonches
Poésie de papier Senonches samedi 14 février 2026.
Poésie de papier
2 Rue de Verdun Senonches Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
La médiathèque de Senonches vous propose un atelier créatif dédié aux enfants à partir de 6 ans. Venez découvrir la poésie à travers les papiers.
2 Rue de Verdun Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 37 29 mediatheque.senonches@foretsduperche.fr
English :
The Senonches media library offers a creative workshop for children aged 6 and over. Come and discover poetry through paper.
